Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила трейлер фильма «На ход ноги». Новогодняя комедия с Иваном Охлобыстиным («Интерны») выйдет в кинотеатрах России уже 17 декабря.

Видео доступно во VK-канале Ray of Sun Pictures. Права на видео принадлежат Ray of Sun Pictures.

В канун Нового года Смерть, уставшая от выполнения служебного долга, идёт по своим последним адресам. Внезапно для себя Смерть оказывается в костюме Деда Мороза на детском утреннике. Там девочка Алина загадывает желание, чтобы родители больше никогда не ссорились. Смерть нарушает законы мироздания — ради одного-единственного чуда. Егору, отцу девочки, выпадет последний шанс всё исправить. Но в подарке Смерти есть подвох: чтобы получить его, Егору придётся расстаться с самым дорогим в жизни.

Главные роли в проекте сыграли Иван Охлобыстин («Интерны»), Кристина Бабушкина («Жванецкий»), Егор Сальников («Бомбардир. Время Боброва»), Владимир Сычёв («Сокровища гномов») и другие актёры. Режиссёром выступил Василий Быстров («Бультерьер»).