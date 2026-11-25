Австралийский коллектив FlyQuest обыграл бразильскую Imperial Esports в третьем раунде 1-й стадии на PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Серия в формате best-of-3 завершилась со счётом 2:0 — 13:11 на Dust2 и 13:9 на Cache.

Лучшим игроком серии стал Джастин jks Сэвидж (36-25, рейтинг 1.34), также высокую результативность показал Кори nettik Браун (39-28, средний урон 87.8 за раунд и рейтинг 1.31). В составе Imperial единственным игроком с положительным рейтингом оказался Лукас decenty Баселар (38-31, 1.24).

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FlyQuest прошла первый этап без поражений (3-0) и первой гарантировала себе слот во второй стадии мэйджора. Imperial Esports опустилась в корзину 2-1 — у бразильцев остаётся ещё две попытки.