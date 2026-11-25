Джон Траволта получил награду за вклад в кино на кинофестивале в Италии

Знаменитого актёра Джона Траволту («Криминальное чтиво») наградили на Туринском кинофестивале. Он получил почётную премию за вклад в кинематограф.

Артист поблагодарил зрителей за возможность на протяжении 50 лет показывать публике разных персонажей в кино. Он также отметил, что именно фанаты позволили ему петь, танцевать и играть различные роли на экране.

Спасибо за прекрасную карьеру, которую вы мне подарили. За последние 50 лет я смог раскрыть и представить публике множество разных персонажей. Вы дали мне возможность петь, танцевать и играть роли, о которых я бы никогда и не мечтал. Итак, огромное спасибо вам за то, что позволили мне делать то, о чём нас просит Шекспир: быть или не быть. Вы позволили мне быть. Вы никогда не подрезали мне крылья. Вы позволили мне так прекрасно летать, на экране и в воздухе.

На Туринском кинофестивале Джон Траволта представляет два фильма. Один из них называется «Ноябрь 1963 года», где артист сыграл чикагского преступника, который связан с убийством Джона Кеннеди. Второй картиной стала лента «Пропеллер: Ночной рейс в один конец», где Траволта выступил режиссёром.