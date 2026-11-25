Матч команды s1mple с FaZe стал самым популярным в первый день PGL Major Singapore
Встреча между BC.Game (выступающей под тегом GOSH) и FaZe Clan возглавила рейтинг популярности первого дня PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. По данным сервиса Esports Charts, на пике за игрой наблюдал 411 721 зритель.
Вторую строчку занял матч PARIVISION с FlyQuest (315 540 человек), а замкнуло тройку противостояние BC.Game и Team Liquid (292 155). Общий пик аудитории турнира в первый день составил 455 489 зрителей.
Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6
Реклама
О рекламодателе
18+. Neurovexis L.L.C-FZ, рег. номер 2542154, ОАЭ, Дубай
ERID: 2RanymRP9c8
Оба стартовых матча коллектив Александра s1mple Костылева проиграл. Встреча на вылет с Chinggis Warriors проходит 25 ноября.
PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, 32 участника разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
Материалы по теме
Комментарии