Южнокорейский топер Чхве Zeus У Дже вернулся в состав T1 по League of Legends. Киберспортивная организация официально объявила о подписании долгосрочного контракта с игроком до конца 2029 года в своих социальных сетях.

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Zeus является воспитанником академии T1 и выступал за основной ростер клуба до конца 2024 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом мира — на Worlds 2023, где был признан самым ценным игроком финала, и Worlds 2024, а также побеждал на турнирах корейской лиги LCK и Esports World Cup 2024.

Чтобы моменты славы, которые мы создали вместе, продолжались, T1 с нетерпением ждёт новых вершин вместе с Zeus в предстоящих сезонах.