Издание Variety рассказало, какие фильмы будут продвигать на премию «Золотой глобус» в 2027 году. В список потенциальных номинантов вошёл в том числе супергеройский блокбастер «Человек-паук: Новый день».

Так, компания Sony Pictures продвигает ленту в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл». Исполнитель главной роли Том Холланд претендует на номинацию «Лучшая мужская роль». Зендея, Марк Руффало, Сэди Синк и Флоренс Пью — в актёрских номинациях второго плана.

На кассовые награды продвигают, помимо «Нового дня», ещё 20 картин: среди них есть популярные фильмы «Супер Марио: Галактическое кино», «Прыгуны», «Одиссея», «Миньоны и монстры» и «Годзилла: Минус ноль». «Дюну 3» выдвинули только в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучшая оригинальная музыка».