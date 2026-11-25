Компания Electronic Arts объявила о пополнении списка комментаторов в EA Sports FC 27. В свежем футбольном симуляторе появится голос Джона Мотсона — знаменитого британского ведущего, который умер в 2023 году. Мужчина остаётся одним из самых известных футбольных комментаторов в истории, который работал сразу над 10-ю чемпионатами мира.

В Electronic Arts заявили, что внедрили в игру синтезированный голос Мотсона с помощью комбинации нейросетей и воссоздания некоторых его реплик из старых частей серии. Разработчики сделали это только после согласия близких родственников комментатора: его сына Фреда и вдовы Энн. В EA отметили, что таким образом хотели отдать дань уважения мужчине, который работал над серией FIFA с её зарождения в период с 1996 по 2005 годы. Мужчина также появлялся в небольшой роли самого себя в FIFA 19.

С самого начала мы хотели отдать должное Мотти — как комментатору и как человеку, создававшему эмоциональную связь с аудиторией, ведь именно его голос первым зазвучал в нашей FIFA 96. Нам очень хотелось воздать ему должное и вернуть его в серию.

Интересно, что это уже не первый случай, когда EA использует нейросети для озвучки своих игр. Ранее авторы использовали ИИ для имитации голоса Джона Бучигросса, который таким образом «избавился от рутинной работы».