25 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Москито Боул». Военная драма уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Картина выступает экранизацией одноимённой книги Базза Биссинджера, которая основана на реальных событиях времён Второй мировой войны. Сюжет рассказывает о четырёх спортсменах, занимающихся американским футболом. После нападения на Пёрл-Харбор они записываются в морскую пехоту. Готовясь к вторжению на Окинаву, они принимают участие в большом студенческом матче, который для многих из них станет последним.

Главные роли сыграли Билл Скарсгард («Оно»), Николас Галицин («Властелины вселенной»), Рэй Николсон («Улыбка 2»), Том Фрэнсис («Ты») и другие актёры. Режиссёром выступил Питер Берг («Ветреная река»). Критики разгромили ленту, но зрители тепло приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 37% свежести от обозревателей и 90% от пользователей.