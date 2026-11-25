Госдума подготовила законопроект о квотировании иностранных фильмов — его могут принять уже с 1 марта 2027 года. Если закон примут, то в стране будут устанавливаться периоды, когда можно демонстрировать зарубежные картины в кинотеатрах.

Российская ассоциация владельцев кинотеатров отреагировала на инициативу. По словам представителей, с 2022 года зрителей стало почти вдвое меньше, чем в 2019 году. Из-за этого некоторые киносети работают в минус. Владельцы сетей заявили, что если закон примут, то может закрыться каждый пятый кинотеатр, а общие сборы просядут на 9,6 млрд рублей.

Представители ассоциации просят власти доработать законопроект. Они также отметили, что в случае введения закона платить за иностранное кино будут только прокатчики и кинотеатры, что также скажется на общем кризисе.