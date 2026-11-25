Пользователи нашли настройки графики GTA 6 на PS5 и Xbox Series. Фанаты обнаружили параметры в файлах игры и раскрыли разницу работы проекта на разных консолях.

Так, на PS5 Pro уровень графики наиболее детализированный. При этом Xbox Series X и базовая PS5 уступают ей лишь по части трассировки лучей и некоторым другим параметрам. Хуже всех GTA 6 выглядит на Xbox Series S.

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Настройки графики GTA 6 на PS5

Глобальное освещение — среднее;

Качество объёмных эффектов освещения — среднее;

Направленные тени — средние;

Локальные тени — высокие;

Качество текстур — высокое;

Качество загрузки текстур — среднее;

Текстуры транспорта — ультра;

Текстуры оружия — средние;

Тесселяция — высокая;

Детализация геометрии для трассировки — высокая;

Качество ландшафта, растительности, деревьев — среднее;

Качество волос — высокое;

Память и симуляция волос, а также освещение частиц — высокое;

Симуляция воды и волны — высокая;

Уровень ИИ, плотность населения, физика — высокая.

Настройки графики GTA 6 на PS5 Pro

Глобальное освещение — высокое;

Качество объёмных эффектов освещения — среднее;

Направленные тени — трассировка лучей;

Локальные тени - трассировка лучей;

Качество текстур — высокое;

Качество загрузки текстур — среднее;

Текстуры транспорта — ультра;

Текстуры оружия — средние;

Тесселяция — высокая;

Детализация геометрии для трассировки — среднее;

Качество волос — высокое;

Память и симуляция волос, а также освещение частиц — высокое;

Симуляция воды и волны — высокая;

Уровень ИИ, плотность населения, физика — высокая.

Настройки графики GTA 6 на Xbox Series S

Глобальное освещение — среднее;

Качество объёмных эффектов освещения — низкое;

Направленные тени — средние;

Локальные тени — низкие;

Качество текстур — среднее;

Качество загрузки текстур — низкое;

Текстуры транспорта — низкие;

Текстуры оружия — низкие;

Тесселяция — низкая;

Детализация геометрии для трассировки — низкая;

Качество ландшафта, растительности, деревьев — низкое;

Качество волос — среднее;

Память и симуляция волос, а также освещение частиц — низкое;

Симуляция воды и волны — средняя;

Уровень ИИ, плотность населения, физика — средняя.

Настройки графики GTA 6 на Xbox Series X