Стали известны настройки графики GTA 6 на PS5 и Xbox Series
Пользователи нашли настройки графики GTA 6 на PS5 и Xbox Series. Фанаты обнаружили параметры в файлах игры и раскрыли разницу работы проекта на разных консолях.
Так, на PS5 Pro уровень графики наиболее детализированный. При этом Xbox Series X и базовая PS5 уступают ей лишь по части трассировки лучей и некоторым другим параметрам. Хуже всех GTA 6 выглядит на Xbox Series S.
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ERID: 2RanymRP9c8
Настройки графики GTA 6 на PS5
- Глобальное освещение — среднее;
- Качество объёмных эффектов освещения — среднее;
- Направленные тени — средние;
- Локальные тени — высокие;
- Качество текстур — высокое;
- Качество загрузки текстур — среднее;
- Текстуры транспорта — ультра;
- Текстуры оружия — средние;
- Тесселяция — высокая;
- Детализация геометрии для трассировки — высокая;
- Качество ландшафта, растительности, деревьев — среднее;
- Качество волос — высокое;
- Память и симуляция волос, а также освещение частиц — высокое;
- Симуляция воды и волны — высокая;
- Уровень ИИ, плотность населения, физика — высокая.
Настройки графики GTA 6 на PS5 Pro
- Глобальное освещение — высокое;
- Качество объёмных эффектов освещения — среднее;
- Направленные тени — трассировка лучей;
- Локальные тени - трассировка лучей;
- Качество текстур — высокое;
- Качество загрузки текстур — среднее;
- Текстуры транспорта — ультра;
- Текстуры оружия — средние;
- Тесселяция — высокая;
- Детализация геометрии для трассировки — среднее;
- Качество волос — высокое;
- Память и симуляция волос, а также освещение частиц — высокое;
- Симуляция воды и волны — высокая;
- Уровень ИИ, плотность населения, физика — высокая.
Настройки графики GTA 6 на Xbox Series S
- Глобальное освещение — среднее;
- Качество объёмных эффектов освещения — низкое;
- Направленные тени — средние;
- Локальные тени — низкие;
- Качество текстур — среднее;
- Качество загрузки текстур — низкое;
- Текстуры транспорта — низкие;
- Текстуры оружия — низкие;
- Тесселяция — низкая;
- Детализация геометрии для трассировки — низкая;
- Качество ландшафта, растительности, деревьев — низкое;
- Качество волос — среднее;
- Память и симуляция волос, а также освещение частиц — низкое;
- Симуляция воды и волны — средняя;
- Уровень ИИ, плотность населения, физика — средняя.
Настройки графики GTA 6 на Xbox Series X
- Глобальное освещение — среднее;
- Качество объёмных эффектов освещения — среднее;
- Направленные тени — высокие;
- Локальные тени — высокие;
- Качество текстур — высокое;
- Качество загрузки текстур — среднее;
- Текстуры оружия — средние;
- Тесселяция — высокая;
- Детализация геометрии для трассировки — высокая;
- Память и симуляция волос, а также освещение частиц — высокое;
- Симуляция воды и волны — высокая;
- Уровень ИИ, плотность населения, физика — высокая.
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