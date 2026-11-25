BC.Game (выступающая под тегом GOSH) уступила Chinggis Warriors в матче на вылет в первой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Серия в формате best-of-3 завершилась со счётом 1:2 — 11:13 на Ancient, 13:6 на Dust2 и 10:13 на Nuke.
На решающей карте коллектив Александра s1mple Костылева сумел отыграться со счёта 3:9 до 10:10, но уступил в концовке. Лучшим игроком встречи стал Азбаяр Senzu Мунхболд (61-46 и рейтинг 1.42), а сам s1mple завершил серию со статистикой 49-39 и рейтингом 1.22. В составе победителей самым результативным оказался Содбилэг cool4st Батбаатар (52-40, 1.26).
BC.Game завершила мэйджор со счётом 0-3, заняв 31-32-е место — Костылев впервые в карьере покинул турнир этой серии без единой победы. Chinggis Warriors перешла в сетку 1-2 и продолжит борьбу за выход во второй этап.