Counter-Strike 2 войдёт в программу Esports World Cup в 2027 и 2028 годах
Организаторы Esports World Cup официально подтвердили включение Counter-Strike 2 в программу чемпионата на 2027 и 2028 годы. Шутер от Valve будет представлен на Кубке мира по киберспорту в четвёртый и пятый раз подряд.
Приглашения и посев участников будут определяться на основе рейтинга Valve Regional Standings (VRS) и системы международных квалификаций, включая отборочный этап Last Chance Qualifier.
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Действующим чемпионом EWC по CS 2 является Team Spirit — на турнире 2026 года в Париже российский клуб обыграл в финале FUT Esports со счётом 3:1. Летом 2027 года Esports World Cup вернётся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.
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