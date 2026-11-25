Форум Board Channels сообщил, что компания NVIDIA сократит поставки игровых видеокарт. По данным портала, производитель уже предупредил об этом своих партнёров.

На форуме отметили, что объём поставок сократится на 20-30% с ноября 2026 года по январь 2027 года. Сообщается, что поставки на китайский рынок были ограничены уже в третьем квартале. Это коснётся прежде всего видеокарт RTX 5000. NVIDIA официально не комментировала информацию СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что производитель рекомендовал дистрибьютерам сосредоточиться на продажах RTX 3050 и RTX 3060. Также отмечалось, что запасы видеокарт RTX 50 заканчивались у некоторых производителей.