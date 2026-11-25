NVIDIA значительно сократит поставки видеокарт RTX 5000 — СМИ
Форум Board Channels сообщил, что компания NVIDIA сократит поставки игровых видеокарт. По данным портала, производитель уже предупредил об этом своих партнёров.
На форуме отметили, что объём поставок сократится на 20-30% с ноября 2026 года по январь 2027 года. Сообщается, что поставки на китайский рынок были ограничены уже в третьем квартале. Это коснётся прежде всего видеокарт RTX 5000. NVIDIA официально не комментировала информацию СМИ.
Ранее СМИ сообщали, что производитель рекомендовал дистрибьютерам сосредоточиться на продажах RTX 3050 и RTX 3060. Также отмечалось, что запасы видеокарт RTX 50 заканчивались у некоторых производителей.
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