«Потенциал есть, но мы не можем его реализовать». S1mple — о вылете с мэйджора в CS 2

Игрок BC.Game (выступавшей под тегом GOSH) Александр s1mple Костылев подвёл итоги выступления команды на PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

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Костылев отметил, что команда разочарована результатом и не сумела показать свой уровень на турнире.

Мы определённо удивили всех, GgWp. Очень разочарованы, потенциал есть, но мы не можем его реализовать.

BC.Game завершила первую стадию PGL Major Singapore 2026 со счётом 0-3, уступив в матче на вылет Chinggis Warriors (1:2). После турнира коллектив опустился на четвёртое место среди команд Азии в рейтинге Valve, пропустив вперёд The MongolZ, FlyQuest и Lynn Vision.