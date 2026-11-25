Русский трейлер фильма «Кароси» в духе Cyberpunk 2077 — выход в России 25 февраля

Компания «Вольга» представила русский трейлер фильма «Кароси». Экшен-триллер официально выйдет в России 25 февраля.

Видео доступно во VK-канале Вольгá про кино. Права на видео принадлежат «Вольга».

Действие ленты развернётся в недалёком будущем. В этой вселенной люди подчиняются крупным корпорациям. Сюжет расскажет, как в компанию проникает таинственный человек — он оказывается там после загадочной смерти одного из сотрудников.

Главные роли исполнили Тео Ю («Прошлые жизни»), Изабель Мэй («Крик 7»), Такэхиро Хира («Сёгун»), Билл Кэмп («Презумпция невиновности»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Синтия Эриво («Злая»). Режиссёром выступил Такаси Дошер («Полиция Чикаго»), а продюсером картины является Чад Стахелски («Джон Уик»).