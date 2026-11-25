Издание PC Games взяло интервью у разработчиков из компании Rockstar Games Роба Нельсона и Скотта Митчелла. Они рассказали, какие функции изначально планировали добавить в GTA 6.

По словам авторов, из игры вырезали теннис, потому что разработчики не были удовлетворены его реализацией. То же самое коснулось театров и кинотеатров — Rockstar Games не сочла их достаточно креативными. Изначально в проект также планировали добавить возможности оформления дома, ползания по земле и крафта предметов, но от этих идей отказались.

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Полноценный релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series состоялся 19 ноября. Позднее проект выпустят и на ПК. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории. Кроме того, продажи боевика достигли $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей».