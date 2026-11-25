Студия Team Cherry анонсировала проведение трансляции по игре Hollow Knight: Silksong. Стрим пройдёт 27 ноября в 18:00 мск на YouTube.

Прямой эфир получил название Cherry Time. На нём разработчики покажут первое дополнение для проекта Sea of Sorrow. Кроме того, на трансляции авторы также представят ряд анонсов, связанных с приключенческим экшеном. Судя по всему, речь идёт о других DLC к игре.

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Ранее авторы Hollow Knight: Silksong сообщали, что все дополнения для экшена будут бесплатными. Sea of Sorrow должно выйти до конца 2026 года — разработчики отмечали, что DLC будет огромным.

Релиз Hollow Knight: Silksong состоялся в сентябре 2025 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One, а также на Switch 1 и 2. Игра получила пять номинаций на премии The Game Awards 2025, выиграв награду в категории «Лучший приключенческий экшен».