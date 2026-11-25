В декабре в PS Plus добавят Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Amnesia: The Bunker и Dragon Ball

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в декабре 2026 года. Все игры можно будет забрать с 1 декабря по 4 января .

В этот раз в сервис добавят три проекта: ремастеры Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, файтинг Dragon Ball Xenoverse 2 и хоррор Amnesia: The Bunker по культовой «Амнезии».

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в декабре 2026 года

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — ремастеры третьей и четвёртой частей серии симуляторов скейтбординга про Тони Хоука.

— ремастеры третьей и четвёртой частей серии симуляторов скейтбординга про Тони Хоука. Dragon Ball Xenoverse 2 — ролевой файтинг от Bandai Namco.

— ролевой файтинг от Bandai Namco. Amnesia: The Bunker — хоррор на выживание по «Амнезии» во времена Первой мировой войны.