У Google арестовали активы на € 1,9 млрд во Франции — из-за российского иска

Издание ТАСС сообщило, что на активы компании Google наложили арест на сумму € 1,9 млрд. Об этом журналистам рассказал адвокат Уильям Жюлье.

Арест наложили во Франции из-за иска компании ООО «Гугл» — это российское подразделение Google, которое было признано банкротом в 2023 году. По словам адвоката, судебный пристав прибыл в головной офис Google France и вручил уведомление об аресте.

При этом заморозили не средства на счетах французского подразделения — оно выступает третьим лицом, которое имеет обязательства перед ирландским отделением компании под названием Google Ireland Limited. Именно на него был подан суд с российской стороны.