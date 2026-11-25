«Голодные игры: Рассвет Жатвы» собрали более 100 млн рублей в России ещё до выхода

26 ноября состоится официальная премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» в России. По данным ЕАИС, картина уже заработала более 108 млн рублей в российском прокате.

Фото: ЕАИС

Такого результата лента добилась за день до выхода в отечественных кинотеатрах. Новая часть культовой серии также демонстрирует высокие результаты в других странах, где премьера состоялась 20 ноября. В мировом прокате сборы «Рассвета жатвы» уже превысили более $ 230 млн при бюджете в $ 150 млн.

Фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Лента выступает приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.