Компания BBC анонсировала новый перезапуск знаменитого шоу Top Gear. Ведущим станет известный повар Гордон Рамзи. Телеканал также представил первое фото с новым лицом культового проекта.

Фото: BBC

Съёмки шоу стартуют в 2027 году — они пройдут в Великобритании и других странах. Для Рамзи появление в Top Gear станет не первым. Повар уже трижды принимал участие в съёмках как гость, демонстрируя свои водительские навыки.

Top Gear представляет собой культовое шоу, в котором, помимо обзоров машин, устраивают гонки и зрелищные испытания автомобилей. Проект особенно стал популярен во время перезапуска в 2002 году, когда ведущими стали Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Они вели шоу на протяжении 13 лет, а после их ухода состав менялся. Top Gear закрыли в 2023 году, когда один из ведущих Эндрю Флинтофф попал в аварию. Теперь проект решили вновь перезапустить.