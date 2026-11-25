Компания HBO раскрыла дату выхода третьего сезона сериала «Больница Питт». Медицинское шоу вернётся уже 7 января — в ночь на 8 января в России. В продолжение вновь войдёт 15 эпизодов.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События продолжения развернутся в ноябре — перед американскими праздниками. В США в этом месяце празднуются День ветеранов (11-го числа) и День благодарения (26-го числа).

Автором шоу выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культовой «Скорой помощи». Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и с тех пор остаётся одним из самых популярных проектов онлайн-кинотеатра HBO Max.