Компания LEGO анонсировала наборы конструкторов по предстоящему сериалу «Гарри Поттер» от HBO. Они поступят в продажу уже 1 января.

Одним из наборов стали фигурки Гарри Поттера, Драко Малфоя и Хагрида, которые состоят из 380 деталей. Его цена составит $ 25 (около 2000 рублей). Другой конструктор представляет собой гостиную Гриффиндора, в которой будет 738 деталей и мини-фигурки главных героев — стоимость составит $ 90 (около 7400 рублей).

Фото: Lego

Фото: LEGO

LEGO также показала набор под названием Privet Drive с домом семьи Дурсли. Цена на него составит $ 60 (около 4900 рублей). Кроме того, в продажу поступит конструктор с поездом «Хогвартс-экспресс» и платформой 9¾. Набор обойдётся в $ 100 (около 8200 рублей).

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Сериал «Гарри Поттер» стартует вечером 25 декабря (утром 26-го в России) — в этот день состоится премьера первого эпизода на стриминговом сервисе HBO Max. Главные роли играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Сценаристкой проекта выступает Франческа Гардинер, работавшая над «Наследниками».