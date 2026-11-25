11 ноября завершились съёмки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» — новой части культовой экранизации Питера Джексона. Спустя две недели студия Warner Bros. выпустила небольшой ролик с финального дня съёмок, где режиссёр Энди Сёркис перевоплотился в Голлума.

Так, по сюжету видео съёмочная команда пытается убрать трейлер Сёркиса со съёмочной площадки и вернуть мужчину домой, однако автомобиль захватил Голлум, который не хочет открывать дверь. В результате коллеги режиссёра прицепили машину и отвезли её на теплоход, где герой тут же учуял запах рыбы.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События картины развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца. Проект расскажет о Голлуме, которого ищет Арагорн, чтобы тот не раскрыл местонахождение Кольца Всевластия тёмным силам.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. В ленте появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда. В картине также сыграли Кейт Уинслет («Титаник») и Аня Тейлор-Джой — ей досталась роль эльфийки. Арагорна исполнил звезда серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан.