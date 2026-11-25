Расписание третьего дня чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2
В четверг, 26 ноября, в Сингапуре пройдут матчи четвёртого раунда первой стадии чемпионата мира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.
Все шесть встреч дня — три игры за выход во второй этап и три матча на вылет — состоятся в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание матчей PGL Major Singapore 2026 на четверг, 26 ноября
Сетка 2-1:
- 9:00. M80 (США) — Eternal Fire (Турция);
- 11:30. Lynn Vision Gaming (Китай) — PARIVISION / PVISION (Россия);
- 14:00. Imperial Esports (Бразилия) — Team Liquid (Северная Америка).
Сетка 1-2:
- 9:00. HEROIC (Европа) — FaZe Clan (Европа);
- 11:30. 100 Thieves (Европа) — 9z Team (Южная Америка);
- 14:00. Wildcard Gaming (Северная Америка) — Chinggis Warriors (Монголия).
PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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