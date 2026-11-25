Никола NiKo Ковач станет новым капитаном Team Falcons по Counter-Strike 2 после завершения PGL Major Singapore 2026. Об этом сообщил инсайдер Себастьен KRL Перес, а позже информацию подтвердили источники портала HLTV.
Нынешний капитан команды Финн karrigan Андерсен будет переведён в запас. Датчанин присоединился к клубу в апреле и помог Falcons выиграть IEM Cologne Major 2026, однако осенью коллектив не дошёл ни до одного финала. Средний рейтинг Андерсена за 115 карт в команде составил 0,76.
Ковач уже пробовал себя в роли капитана в FaZe Clan в 2019 году после ухода karrigan, а также на IEM Dallas 2024 в составе G2 Esports. После турнира в Сингапуре Falcons предстоит найти пятого игрока в ростер к NiKo, Илье m0NESY Осипову, Максиму kyousuke Лукину и Рене TeSeS Мадсену.
Team Falcons начнёт защиту титула на PGL Major Singapore 2026 с третьей стадии 2 декабря.