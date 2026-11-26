19 ноября состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Спустя неделю картина официально добралась до России — её можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Сборы фильма уже превысили 100 млн рублей благодаря предпокупкам билетов.

«Рассвет Жатвы» основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Лента выступает приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, герой Вуди Харрельсона. Это уже шестая экранизация культовой серии книг.

Главные роли в ленте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».