Студия Yellow, Black and White представила большой трейлер фильма «Чебурашка 3». Премьера третьей части семейной комедии состоится уже 1 января 2027 года.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Yellow, Black and White.

По сюжету третьей части жизнь Чебурашки и его друзей меняется навсегда, когда в приморский город приезжают его настоящие родители, дедушка и старший брат. Пока ушастик знакомит родных со своим миром, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это уже просто невозможно.

Серия фильмов «Чебурашка» — одна из самых успешных франшиз в истории российского проката. Сборы дилогии превысили 12,8 млрд рублей. К главным ролям в продолжении вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и другие актёры.