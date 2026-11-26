Минцифры разработало проект концепции создания российского кластера репозиториев (РКР) — государственного аналога популярной платформы GitHub. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа и собственный источник на IT-рынке.

Документ описывает РКР как распределённую сеть площадок для хранения исходного кода, его сборки, проверки уязвимостей и подписи для доверенного софта. По задумке он соответствует повышенным требованиям для использования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, среди которых сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных и других компаний.

Интересно, что инфраструктура не потребует бюджетных расходов: её планируют содержать за счёт самих пользователей. Для бизнеса предусмотрят специальные тарифы, а дополнительные инструменты, ИИ-ассистенты, вычислительные мощности и место для хранения будут оплачиваться отдельно. Владельцами площадок смогут стать только российские государственные и частные структуры, соответствующие установленным требованиям.

Это уже третья попытка создать в России национальную инфраструктуру для работы с важными государственными программами. В 2022 году власти запустили эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода — он завершился, но национальный репозиторий так и не создали. В мае 2023-го вышло распоряжение правительства о создании национальных репозиториев открытого кода в рамках концепции технологического развития до 2030 года. Но в 2024-м Минцифры отказалось от единого репозитория, и в январе 2025-го начало разработку концепции российских хранилищ. В сентябре министерство выбрало модель присвоения статуса «национального» существующим площадкам.