Компания Disney подтвердила планы по выпуску фильмов «Аватар 4» и «Аватар 5». Сага Джеймса Кэмерона официально продлится, хотя у самого постановщика были в этом сомнения из-за постепенно падающих сборов франшизы.

В корпорации подтвердили, что работа над продолжением уже началась, а некоторые сцены с молодыми актёрами уже были отсняты несколько лет назад. Полноценные съёмки четвёртой части должны начаться в 2027 году, после чего Кэмерон приступит к созданию финальной пятой главы.

Премьера фильма «Аватар 4» состоится 21 декабря 2029 года. По задумке его события могут частично развернуться на Земле будущего, которая находится в крайне плачевном состоянии. Финал саги, «Аватар 5», выйдет 19 декабря 2031 года. Про него пока нет никаких подробностей, хотя у Кэмерона уже давно готов сценарий всей саги.