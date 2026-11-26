20 ноября хакерская группировка Cyberleek опубликовала полноценный билд GTA 6 — это актуальная сборка экшена для Xbox Series от ноября 2026 года. Спустя несколько дней злоумышленники также слили в Сеть единственное недостающее звено — исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена.

Спустя шесть дней энтузиасты продолжают работу над портированием на ПК. С помощью метода рекомпиляции в Сети появились сотни различных версий игры, которые адаптируют консольный код в понятную для Windows архитектуру. За последние сутки создатели самых популярных «форков» смогли добиться не только картинки уровня Xbox Series, но и частоты кадров в 30 FPS в катсценах . Сама игра при этом работает в стабильных 20 кадрах в секунду, хотя ещё вчера фреймрейт едва поднимался выше 5 FPS. При этом встречаются различные графические артефакты и мерцание, которых нет в консольных версиях.

Состояние портов GTA 6 на ПК — многие «форки» достигли стабильных 10-15 FPS Фото: Portwatch

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Тем временем остальные версии ПК-портов также подтягиваются к качеству самого популярного билда. Энтузиасты начали вести работу над адаптацией GTA 6 более скрытно из-за массовых блокировок издательства Take-Two, по запросу которого были удалены тысячи репозиториев.

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Ранее СМИ сообщали, что официальный порт игры на ПК выйдет уже до 31 марта 2027 года.