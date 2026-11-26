Вышел второй сезон «Дорогуши» с Эллой Пернелл — все эпизоды уже доступны

26 ноября состоялась премьера второго сезона сериала «Дорогуша». Триллер со звездой «Фоллаута» Эллой Пернелл можно посмотреть на стриминговых сервисах Sky и NOW — все шесть эпизодов уже доступны.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Sky.

Картина продолжит рассказ офисной тихони, которая из-за встречи с незнакомцем теряет контроль над собой и ввязывается в ужасную авантюру. В продолжении девушка пытается совмещать повышение в редакции, новые романтические отношения и продажу семейного дома. Однако попытки начать всё с чистого листа рушатся, когда появляется шантажист, копирующий её почерк.

Первый сезон «Дорогуши» вышел в октябре 2025 года и собрал в целом положительные отзывы критиков и зрителей. Главную роль в сериале исполняет Элла Пернелл, получившая известность благодаря роли Люси Маклин в сериале «Фоллаут».