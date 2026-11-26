Как исправить баг с погодой в GTA 6 на PS5 — нужно очистить кэш системы

19 ноября вышла GTA 6 — шестая часть культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект получил высочайшие оценки от критиков в том числе за продвинутую систему погоды, однако многие геймеры за десятки часов так и не увидели даже намёка на какие-либо осадки.

Спустя неделю игроки всё же нашли способ вернуть динамические погодные условия. Как оказалось, вышедший патч не исправил ситуацию до конца: в Леониде всё ещё преобладает солнце, а дождь можно встретить в редчайших случаях. Чтобы это исправить, нужно очистить системный кэш PlayStation 5.

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Как вернуть динамическую погоду в GTA 6 на PS5

Полностью выключите консоль.

Нажмите и удерживайте кнопку включения на корпусе PS5, пока не появится запуск в безопасном режиме.

Перейдите в пункт 6 и выберите «Очистить временные файлы и перестроить базу данных».

После этого подтвердите действие и нажмите «Очистить кэш системного программного обеспечения».

Игроки сообщают, что после очистки кэша погода в GTA 6 становится именно такой, как её задумали в Rockstar — динамической и часто сменяющейся. На Xbox Series способ примерно аналогичный.