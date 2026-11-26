Вышел восьмой эпизод сериала «Полураспад» — первый сезон завершён

26 ноября состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Полураспад». Историческое шоу завершилось спустя полтора месяца после запуска в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно во VK-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Действие сериала разворачивается в конце 1980-х в СССР. По сюжету журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

Главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова («Повелитель ветра»), Филипп Янковский («Зеркало»), Петар Зекавица («Группа крови»), Марина Васильева («Нелюбовь») и другие актёры. Режиссёром шоу выступил Максим Свешников («Плейлист волонтёра»).