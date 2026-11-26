Онлайн-кинотеатр Premier представил дебютный трейлер сериала «Каменская. Перезагрузка». Перезапуск знаменитого детективного проекта выйдет 3 декабря на стриминге, после чего доберётся до телеканала «Россия».

Видео доступно во VK-канале Premier. Права на видео принадлежат Premier.

Сериал расскажет новые истории по мотивам произведений Александры Марининой. В этот раз герои переместятся в современность и будут раскрывать сложные и загадочные преступления. В центре сюжета вновь окажется майор полиции Анастасия Каменская, молодой детектив, который занимается самыми запутанными делами.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Хлынина («Лёд 2»), Виталий Коваленко («Придел Ангела»), Дмитрий Куличков («Чистый лист»), Павел Артемьев («Нормальный только я») и Павел Попов («Стрельцов»). Режиссёром выступил Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).