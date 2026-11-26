Для EA Sports FC 27 вышел второй патч — он улучшил дриблинг, исправил удары и судейство

Компания Electronic Arts выпустила второе большое обновление для EA Sports FC 27. Апдейт под версией 1.3.0 уже доступен всем владельцам игры на ПК и консолях.

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По традиции патч основан на отзывах игроков за два месяца после выхода игры. Разработчики добавили в футбольный симулятор вариативность, устранили баги в нескольких режимах и обновили игровой процесс.

Главные изменения в патче 1.3.0 в FC 27 Фото: EA Sports

Основные изменения в патче 1.3.0 для EA Sports FC 27

Ловкий дриблинг для высоких игроков — отныне футболисты от 180 см и выше стали гораздо ловчее, из-за чего они быстрее разворачиваются и держат мяч ближе к себе.

— отныне футболисты от 180 см и выше стали гораздо ловчее, из-за чего они быстрее разворачиваются и держат мяч ближе к себе. Удары в ближний угол перестали быть эффективными — отныне вратари куда чаще совершают сэйвы и не пропускают нелепые мячи, которые летят прямо в них.

— отныне вратари куда чаще совершают сэйвы и не пропускают нелепые мячи, которые летят прямо в них. Улучшенное взаимодействие футболистов с разными комплекциями — небольшие спортсмены больше не могут отобрать мяч у своих рослых соперников с помощью игры в корпус.

— небольшие спортсмены больше не могут отобрать мяч у своих рослых соперников с помощью игры в корпус. Улучшенное судейство — рефери больше не ставят странные пенальти и корректнее реагируют на моменты с подкатами и отборами мяча под углом.

— рефери больше не ставят странные пенальти и корректнее реагируют на моменты с подкатами и отборами мяча под углом. Автоматические отборы — нападающие и полузащитники с низкими показателями защиты больше не могут перехватить летящий мимо них мяч.

— нападающие и полузащитники с низкими показателями защиты больше не могут перехватить летящий мимо них мяч. Улучшения в The Grounds — продвинутый подбор игроков, доработанные атрибуты футболистов и механика клубов.

— продвинутый подбор игроков, доработанные атрибуты футболистов и механика клубов. Улучшения в Карьере — доработанная симуляция матчей через календарь, исправление логики трансферов и аренд.

С полным списком изменений в апдейте можно ознакомиться на сайте EA Sports или прямо в главном меню FC 27.