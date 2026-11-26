FaZe Clan проиграла HEROIC в четвёртом раунде первой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 и покинула турнир. Встреча в формате best-of-3 завершилась со счётом 1:2 — 3:13 на Mirage, 13:11 на Ancient и 3:13 на Nuke.
Лучшим игроком серии стал Линус nilo Бергман (45-33, рейтинг 1,24), также результативно в составе HEROIC сыграли Тим susp Онгстрём (43-36, 1,22) и Людвиг Brollan Бролин (45-36, 1,22). У FaZe единственным игроком с рейтингом выше единицы оказался Давид frozen Чернянский (39-41, 1,06).
Для датчанина Джейсона JBOEN Боэ Нильсена этот мэйджор стал первым в карьере — он завершил выступление со средним рейтингом 0,87 за шесть карт, а его аренда в FaZe истекает в конце года.
HEROIC перешла в корзину 2-2 и сыграет решающий матч за выход во вторую стадию. PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре, призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.