Как сообщает издание Deadline, сборы фильма «Мстители: Судный день» превысили $ 100 млн. Это произошло примерно за три недели до старта проката, который обещает быть для студии крупнейшим со времён «Финала».

Так, по прогнозам лента соберёт около $ 270 млн в США — это третий самый крупный запуск в истории страны. Больше было только у недавнего проекта «Человек-паук: Новый день» ($ 360 млн) и картины «Мстители: Финал» ($ 357 млн). При этом главным вопросом у экспертов остаются финальные сборы блокбастера. Ожидается, что «Судный день» легко соберёт $ 1 млрд, а дальнейшая касса будет зависеть от зрительских отзывов и конкуренции с другими фильмами в прокате.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Роль главного злодея исполнил Роберт Дауни-младший, который до этого играл Железного человека.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря, одновременно с «Дюной 3». К своим ролям вернулись основные актёры саги: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Марк Руффало, Педро Паскаль, Энтони Маки и другие артисты. В России лента выйдет ближе к середине января.