«Этой организации результат не нужен». OverDrive — о вылете команды s1mple с мэйджора

Скаут Team Spirit Алексей OverDrive Бирюков высказался о вылете состава BC.Game (выступавшего под тегом GOSH) с PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.

По мнению Бирюкова, руководство клуба не заинтересовано в спортивных достижениях и использует ростер исключительно ради рекламы и медийного охвата.

Жаль, что один из лучших игроков в истории CS — s1mple — на закате карьеры должен играть в помойке BC. Проблема не в том, что кто-то из игроков виноват, а в том, что этой организации результат не нужен, это просто ходячая реклама казино. СЕО ничего не понимает в CS, и ему не нужно — важно, сколько раз название казино сверкнёт в интернете. Даже с учётом того, что состав так себе, можно было потренироваться хотя бы на одну победу. Но менеджмент вряд ли хоть раз говорил, что нужно лучше готовиться к мэйджору. Более того, вылет 0-3 гораздо хайповее скучных 1-3 или 2-3. Менеджерская работа с CS-подразделением BC в этом году — пример позора. Даже Falcons далеко до этого. Надеюсь, что Саня за такую классную оргу поимеет с них бабок по полной программе.

Команда Александра s1mple Костылева завершила первую стадию PGL Major Singapore 2026 со счётом 0-3, заняв 31-32-е места. Коллектив уступил Team Liquid (1:13), FaZe Clan (3:13) и Chinggis Warriors (1:2).