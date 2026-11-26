Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный тизер третьего сезона сериала «Ландыши». Продолжение романтического шоу с подзаголовком «Целоваться не будем» стартует уже скоро — точную дату релиза авторы назовут позже.

Видео доступно во VK-группе Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Будущий сезон будет посвящён Бублику и Анне. Третий сезон покажет зрителям, с чего все начиналось, а также раскроет героев с самой неожиданной стороны. Сюжет развернётся одновременно в прошлом и настоящем. Авторы обещают, что зрителей ждут новые персонажи, неожиданные повороты и сюрпризы, которые расширят вселенную «Ландышей».

К своим ролям вернулись Ника Здорик, Сергей Городничий, Вероника Тимофеева и другие актёры. Вместе с ними появятся и новые персонажи, которых сыграют Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова. Режиссёром выступает Михаил Пипия, работавший над предыдущей частью «Ландыши. Вторая весна».