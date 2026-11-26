26 ноября в России состоялась премьера мультфильма «Дворняшка». Комедийный проект уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

По сюжету пёс Дворняшка совсем не похож на милых пушистых питомцев. Из-за внешности его считают «уродливым» и сторонятся. Но сам пёс не сомневается: однажды обязательно найдётся человек, который разглядит в нём нечто особенное. Череда неприятностей приводит его в приют, где Дворняшка знакомится с другими собаками, оставшимися без дома. Вместе они отправляются в Большой город, чтобы принять участие в собачьем конкурсе красоты, привлечь к себе внимание и наконец обрести семью.

За производство анимационной комедии отвечает бельгийская студия nWave. Режиссёрами выступили Янис Белаид и Жереми Дегрюсон.