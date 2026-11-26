26 ноября состоялась премьера шестого эпизода 29-го сезона мультсериала «Южный парк». Эпизод под названием City Endings стал финалом сезона, шоу уходит на перерыв.

Так, в новом эпизоде в «Южном парке» начинают происходить загадочные отключения электричества, а местные жители начинают опасаться кибератак со стороны Китая. Одним из главных моментов эпизода стало появление Кенни — он оказался в мире GTA 6 после того, как герои забыли о нём и решили провести время в новинке. Герой вылез из телевизора в духе девочки из хоррора «Звонок» и напал на Баттерса.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат Paramount.

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Шестой эпизод стал финалом 29-го сезона «Южного парка» — шоу официально ушло на перерыв. В самой серии также высмеяли главу NVIDIA Дженсена Хуанга, которого успели уволить и вернуть в компанию за две недели.