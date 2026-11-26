Российская команда PARIVISION (выступающая под тегом PVISION) одержала победу над китайской Lynn Vision Gaming в четвёртом раунде первой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-3 завершилась со счётом 2:0 — 13:7 на Ancient и 13:10 на Dust2.
Лучшим игроком серии стал Евгений FL1T Лебедев (33-23, рейтинг 1,47). Также результативно в составе PARIVISION сыграли Джами Jame Али (29-19, 1,24) и Иван zweih Гогин (32-21, 1,14). У Lynn Vision единственным игроком с рейтингом выше единицы оказался Чжэ Westmelon Ню (31-30, 1,07).
Коллектив Jame завершил первый этап со счётом 3-1 — ранее команда обыграла DENDELE и FaZe Clan, уступив лишь FlyQuest — и гарантировал себе место во второй стадии. Lynn Vision опустилась в корзину 2-2 и сыграет решающий матч за выход в следующую стадию.
PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.