Американский режиссёр Френсис Лоуренс побывал гостем подкаста Team Deakins. В нём постановщик культового боевика «Я — легенда» признался, что ему вообще не нравится второй акт картины, когда в ленте начинают фигурировать заражённые.

Лоуренс отметил, что очень гордится первым часом фильма — с введением героя Уилла Смита и его ежедневной рутиной, где он живёт один в Нью-Йорке и ищет вакцину от вируса, а по ночам прячется от толп зомби. Однако по итогам тестовых показов ему пришлось изменить концовку, что сказалось на темпе и сюжете второй половины фильма.

Я очень горжусь первым часом фильма «Я — легенда», но последние 40 минут, где заражённые становятся важной частью фильма, я считаю неудачей. Честно говоря, мы просто подошли к этому сегменту не так, как должны были. В оригинальном финале мы показывали, что персонаж Уилла Смита не находит лекарство, но эта концовка провалилась на тестовых показах дважды. Поэтому мы сняли другой финал, который больше устроил зрителей.

Интересно, что в грядущем фильме «Я — легенда 2» авторы учтут именно альтернативную концовку фильма, где персонаж Уилла Смита выживает и выбирается из города вместе с Анной и Итаном. Она появилась в режиссёрской версии картины, которая вышла на DVD и Blu-Ray уже после завершения проката. Важной частью этого финала стало осознание того, что сами заражённые обладают разумом, и это люди мешают им жить, а не наоборот.