26 ноября стартовали продажи смартфонов Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max в России. Устройства уже доступны во многих магазинах страны.

Оба гаджета получили камеры с сенсорами Hasselblad по 200 мегапикселей, а благодаря датчику цветокоррекции изображение выглядит гораздо насыщенней. Смартфоны также оснащены аккумуляторами на 8000 мАч и процессорами MediaTek Dimensity, а яркость дисплеев достигает до 3600 нит.

Цена на Find X10 в России составляет 159 999 рублей за версию с 256 ГБ памяти, а модель с 512 ГБ продается за 169 999 рублей. Find X10 Pro Max обойдётся в 209 999 рублей. На старте продаж устройства продаются по сниженной цене.