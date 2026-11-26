Первый порт GTA 6 на ПК слили на торренты — он работает в 25 FPS

Пользователь с ником codec-d выпустил первую сборку порта GTA 6 для ПК. Игра уже доступна на торрент-трекерах.

Сборка работает на основе проекта под названием CGBJ. Сейчас даже на самых лучших ПК она работает в 25 FPS во время игрового процесса и в 30 кадров в секунду на кат-сценах, а также требует 16 гигабайт видеопамяти. При этом это первый рабочий порт GTA 6, который появился спустя три дня после того, как хакерская группировка Cyberleek слила в Сеть исполняемый exe-файл, необходимый для запуска экшена. С каждым днём производительность порта от энтузиастов растёт.

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GTA 6 на PS5 и Xbox Series вышел 19 ноября. Позднее боевик официально выпустят и на ПК. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории. Кроме того, продажи боевика достигли $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей».