100 Thieves с rain и device выбила 9z Team с PGL Major Singapore 2026

100 Thieves обыграла 9z Team в четвёртом раунде первой стадии PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Встреча в формате best-of-3 завершилась со счётом 2:1 — после поражения на Nuke (5:13) европейский коллектив забрал Dust2 (13:6) и решающую карту Ancient.

Лучшим игроком в составе победителей стал Ховард rain Найгард (47-31, рейтинг 1,34), также результативно сыграл Алекс poiii Нихольм Сундгрен (44-33, 1,33). Николай device Ридтц завершил серию со статистикой 30-30 и рейтингом 0,94. В составе 9z единственным игроком с положительным рейтингом оказался Матиас HUASOPEEK Ибаньес Эрнандес (44-41, 1,43).

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100 Thieves перешла в сетку 2-2 и сыграет решающий матч за выход во вторую стадию турнира. 9z Team завершила выступление на мэйджоре со счётом 1-3.

PGL Major Singapore 2026 проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1,25 млн.