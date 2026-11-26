«Чувствую себя одной ногой за дверью». JBOEN — о будущем в FaZe после вылета с мэйджора
Снайпер FaZe Clan Джейсон JBOEN Боэ Нильсен прокомментировал своё положение в команде после вылета с PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2.
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По словам датского киберспортсмена, его будущее в составе оставалось неопределённым последние полгода, а провал на чемпионате в Сингапуре лишь усугубил ситуацию.
Моя ситуация в FaZe всегда была неопределённой, и это беспокоило меня последние полгода. Мы приехали на мэйджор с большой целью, но полностью провалились, поэтому я не знаю, что думать и чувствовать. Сейчас всё кажется немного бессмысленным — у меня нет ни одной позитивной мысли, и я уже чувствую себя так, будто стою одной ногой за дверью.
FaZe Clan завершила первую стадию PGL Major Singapore 2026 со счётом 1-3, уступив в матче на вылет HEROIC (1:2). Средний рейтинг Нильсена за шесть карт на турнире составил 0,87, а его арендное соглашение с клубом истекает в конце года.
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