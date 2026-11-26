Стартовал сериал «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты» — вышло три эпизода
26 ноября состоялась премьера сериала «Сталин». Первые три эпизода шоу уже доступны в онлайн-кинотеатре Kion.
Видео доступно во VK-канале КИОН. Права на видео принадлежат Kion.
Проект охватывает важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие разворачивается после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году.
Главную роль исполнил Игорь Миркурбанов («За последней чертой»). В шоу также сыграли Виктор Сухоруков («Брат»), Александр Яцко («Излечить страх») и Кристина Бабушкина («Беспринципные»). Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года. Заключительные три эпизода «Сталина» выйдут уже 3 декабря.
Как смотреть новый исторический сериал:
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