Стартовал сериал «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты» — вышло три эпизода

26 ноября состоялась премьера сериала «Сталин». Первые три эпизода шоу уже доступны в онлайн-кинотеатре Kion.

Видео доступно во VK-канале КИОН. Права на видео принадлежат Kion.

Проект охватывает важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие разворачивается после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году.

Главную роль исполнил Игорь Миркурбанов («За последней чертой»). В шоу также сыграли Виктор Сухоруков («Брат»), Александр Яцко («Излечить страх») и Кристина Бабушкина («Беспринципные»). Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года. Заключительные три эпизода «Сталина» выйдут уже 3 декабря.