26 ноября состоялась премьера первого сезона аниме «Ночь дурака». Все 12 эпизодов уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix

Сериал выступает экранизацией одноимённой манги, которая начала выходить в 2020 году. Действие происходит на Земле в далёком будущем, когда планета лишилась солнечного света из-за густых облаков. Для выживания человечества учёные придумали процедуру, которая превращает людей в растения. Главным героем выступает молодой парень Тосиро Камия — из-за бедственного положения в семье он решается на проведение метаморфозы. Однако перед превращением у него внезапно открываются способности слышать мысли других растений.

За создание «Ночи дурака» отвечает студия Sunrise — именно она выпустила такие популярные аниме, как «Ковбой Бибоп» и «Код Гиас». Авторами нового проекта также выступили аниматоры из студии SHAFT («Притворная любовь»).